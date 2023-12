Këto janë armët që ka çdo Bricjap i vërtetë

Ju nuk dëshironi të keni atë që ju jepet, por atë që meritoni dhe jeni të gatshëm të luftoni. Eshtë e panevojshme të thuhet se kjo ju bën të dyve shumë të fuqishëm, por edhe shumë të rrezikshëm.

Ashtu si Akrepi, ju jeni të orientuar drejt qëllimeve (ju vendosni qëllime dhe përpiqeni t’i arrini ato)

Ju veproni mbi dy parime: logjikën tuaj strategjike dhe impulsin tuaj. Edhe pse këto të dyja tingëllojnë kontradiktore, në realitet, ju keni talentin të bëni një plan dhe të nxitoni në momentin e duhur (impuls), pa hezitim dhe me shumë forcë.

Mund të jetosh me shumë, mund të jetosh dhe të jesh i lumtur me pak (pavarësisht nëse shumica mendojnë se je një materialist i plotë). Të mos harrojmë se jeni nga të paktat shenja të zodiakut që zotëroni stoicizëm dhe logjikë të thatë të pafund, ndaj do të gjeni mënyrën për të jetuar jetën tuaj në çdo lloj situate (të mirë apo të keqe).

Koha (ajo mësuese), lë gjurmë tek ne të tjerët dhe tek ju dhurata. Duket se nuk të tremb, por përkundrazi, mirëpret eksperiencat që të bëjnë më të fortë dhe kohën që të pasuron dhe të bën të mos jesh pjesë e turmës, por ta shikosh nga larg.

Më në fund, pa marrë parasysh sa herë të rrëzoheni, do të ngriheni përsëri. Do të më thuash: “Por kështu bëjnë shumica e shenjave të zodiakut!” Në mënyrë korrekte. Por ju e bëni atë sa herë të keni nevojë, për aq kohë sa keni nevojë. Është bërë natyrë e dytë për ju që të shihni qëllimin përfundimtar (arritjen e qëllimit tuaj), ndërsa ai i ndërmjetëm (rënia dhe ngritja përsëri) është indiferent ndaj jush.