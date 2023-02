Keto dite nje “dimer i vërtetë”/ Flet meteorologia: Ja data kur pritet të përmirësohet moti

Meteorologia Lajda Porja në një lidhje Skype në News24, ka folur mbi parashikimin e motit për ditët në vijim në vendin tonë. Ajo u shpreh se pas datës 14, temperaturat do të rriten dhe moti do të ngrohet.

Lajda Porja tha gjithashtu se dita e djeshme dhe mëngjesi i sotëm, kanë qenë ditët më të ftohta deri më tani.

“Kjo masë e ftohë e acartë, dje dhe mëngjesin e sotëm, kanë qenë më të ftohtat deri më tani. Temperaturat më të ulëta janë regjistruar në Korçë, Pukë me -11 gardë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në një fshat të Korçës temperatura ka shkuar në -16.4 gradë celsius. Ditën e premte do të ndryshojë masa ajrore.

Pra do të ketë ndryshim të temperaturave. Territori shqiptar do të përmirësohet gjatë fundjavës, në veri do të shkojnë temperaturat -3,-4 gradë celsius.

Në Kukës, Bajram Curr, temperaturat do të jenë me minus. Një përmirësim i dukshëm do ketë në datë 14-15 shkurt.

Mëngjeset do jetë pak ë të ftohta, por dreka do jetë me temperaturë më të larta”, u shpreh ajo.