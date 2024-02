Këto 3 shenja Horoskopi do të ndahen deri në fund të javës

Ndërsa jemi në mes të shkurtit , shumë prej nesh mendojnë se është koha për të përmbushur disa nga premtimet që i kemi bërë vetes në fillim të vitit, nëse nuk i kemi bërë tashmë.

Me Marsin në Ujor që drejton këtë herë, ka shumë të ngjarë që ne të marrim vendime përfundimtare për marrëdhëniet tona dhe zhvillimin e tyre. Lidhja e Marsit dhe Plutonit tek Ujori ndikon negativisht në shumicën e shenjave, pasi sjell tensione dhe debate si në aspektin profesional ashtu edhe në atë emocional. Për tre shenjat e horoskopit , këto tensione nënkuptojnë fundin e marrëdhënies së tyre dhe mbylljen e një kapitulli që i shqetëson prej kohësh.

Demi

Demat kanë nevojë për stabilitet dhe siguri në jetën e tyre, por ata janë të mendimit, kokëfortë dhe rezistent ndaj ndryshimeve. Nëse ka çështje të pazgjidhura dhe fërkime, presioni i ditëve mund t’i shtyjë ata të rishqyrtojnë marrëdhënien e tyre dhe, ndoshta, të shkojnë deri aty sa të ndahen.

Akrepi

Posedues, xhelozë dhe shumë pasionantë, Akrepat nuk do të hezitojnë t’i japin fund një lidhjeje nëse ndihen të tradhtuar. Me Marsin në Ujor, ka shumë të ngjarë që ata t’i japin fund një lidhjeje që mendojnë se nuk i përmbush më dhe nuk plotëson besimin e tyre. Sigurisht, ata nuk do ta harrojnë atë që ka ndodhur.

Ujori

Tashmë e keni kuptuar se këto nuk janë ditët më të mira për ju. Tensionet, nervat, fërkimet mbizotërojnë dhe do të vazhdojnë deri në fund të javës. Nëse nuk e keni përfunduar lidhjen tuaj dje (po, edhe në ditën më romantike të vitit), pothuajse me siguri do ta përfundoni gjatë fundjavës.