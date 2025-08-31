LEXO PA REKLAMA!

Këta janë dy të rinjtë që vdiqën në aksidentin e rëndë rrugor në Peqin. Viktimat nuk i mbijetuan plagëve të rënda

Lajmifundit / 31 Gusht 2025, 09:44
Aktualitet

Këta janë dy të rinjtë që vdiqën në

Këta janë dy viktimat e aksidentit të rëndë rrugor që ndodhi në orët e para pas mesnatës, në Peqin, tek vendi i quajtur “Ura e Teqes”.

Gabriel Lluca, drejtuesi i automjetit dhe miku i tij Denis Korbi, të dy 24-vjeçarë, banues në Peqin, po udhëtonin drejt Peqinit, teksa makina ka dalë nga rruga dhe është përplasur me shkallët anësore të një banese.

Të plagosurit janë nisur me ambulancë në spitalin e Elbasanit por fatkeqësisht ndërruan jetën në spital.

Policia e Elbasanit njofton se aksidenti ndodhi rreth orës 02;00 në Hyrje te Peqinit Tek ura e Teqes ka ndodhur një aksident mjeti tip WGolf ka dalë nga rruga është përplasur me shkallët anësore të një banese ku në mjet kanë qenë 2 persona G. Ll., 24 vjec banues në Peqin, drejtuesi i mjetit dhe D. K. 24 vjec banues në Peqin.

 

 

 

 

 

