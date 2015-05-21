Kujdes, njerëzit me këta emra tradhëtojnë më shumë
Nje studim i ri ka zbuluar se femrat e quajtura Megan dhe meshkujt e quajtur Nathan kanë gjasa të medha qe te tradhtojnë partnerët e tyre.
"The Independent" shkruan se këto përfundime jane arritur nga Gleeden.com, një faqe në internet, e cila studion përputhshmërinë e personave që duan të kenë punë jashtëmartesore dhe ka mbikëqyrur 4 mijë anëtarë të saj.
Sipas Gleeden, 5 emrat e meshkujve me tendenca tradhtie janë: Nathan, Christopher, Charles, Anthony dhe Eric. Ndërsa për femra; Megan, Jessica, Amy, Olivia dhe Rebeca.
Gleeden ka më shumë se 2.5 milionë antarë në të gjithë botën dhe ka pyetur 2003 femra dhe 2019 meshkuj nga Britania e Madhe, të cilët kanë qenë të pabesë ndaj partnerit/partneres në 12 muajt e fundit.