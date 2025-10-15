LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Këshilli i Legjislacionit/ Opozita kërkon shkarkimin e kreut të Kuvendit Niko Peleshi, Gjiknuri: Rrëzojmë pretendimet e opozitës

Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 19:44
Aktualitet

Këshilli i Legjislacionit/ Opozita kërkon shkarkimin e kreut të


Këshilli i Legjislacionit zhvilloi mbledhjen e radhës, ku në rend të ditës ishte vijimi i shqyrtimit të kërkesës së grupit parlamentar të Partisë Demokratike për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi.

Dy relatorët, Ivi Kaso dhe Damian Gjiknuri paraqitën qëndrimet e tyre mbi çështjen.

Si përfaqësues i PD, Kaso tha se opozita kërkon shkarkimin e kryetarit të Kuvendit për shkelje të rënda të Kushtetutës të Rregullores së Kuvendit, veçanërisht veprimet dhe mënyra e drejtimit të seancës të cilat i ka konsumuar në datën 16 dhe 18 shtator.

“Konkretisht shkeljet janë të rënda që përfshijnë edhe shkeljen e Kushtetutës dhe shkeljen e Rregullores së Kuvendit, veçanërisht në thirrjen e mbledhjes së seancës plenare, shkelje që kanë të bëjnë me futjen në rendin e ditës, shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të ndryshimeve në rregulloren e Kuvendit, të cilat kanë qenë propozim i grupit parlamentar të PS-së, sikundër edhe miratimi që është bërë po në të njëjtën seancë”, u shpreh Kaso.

Sipas tij, të gjitha këto shkelje të rënda, i kanë pamundësuar, jo vetëm opozitës parlamentare, por edhe qytetarëve shqiptarët, i kanë mohuar një njohje substanciale të ndryshimeve të propozuara, por mbi të gjitha dhe një debat të qenësishëm, në seancën ku do të prezantoheshin prioritetet e qeverisë.


Kaso shtoi se kryetari i Kuvendit në shkelje flagrante të Kushtetutës dhe Rregullores, për drejtimin e kësaj seance, zgjodhi të vinte interesin partiak të mazhorancës, përkundër interesit të qytetarëve. “Dhunoi të drejtat e opozitës parlamentare”, tha ai ndër të tjera.

Gjiknuri u shpreh se kërkesa e opozitës nuk ka thelb dhe vendimet e Gjykatës Kushtetuese e mbështesin këtë.


“Aspekti shtatëditor nuk është fare shkelje e karakterit kushtetuese që të motivojë këtë kërkesë për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit. Pretendimi nuk qëndron dhe duhet rrëzuar. Ne do t’u bëjmë thirrje deputetëve që ta rrëzojnë”, tha Gjiknuri.


Në përfundim u vendos që palët të marrin kohën e nevojshme dhe në mbledhjen e radhës të vijohet me paraqitjen e raporteve.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion