18-vjeçarja që kërkonte të dashur milioner rrëfen historinë e trishtë
Kërkon të dashur me lekë, 'milioneri' e mashtron keq
Ajo mendoi se ia arriti qëllimit kur një biznesmen i premtoi një jetë princeshe, por e pësoi keq. Kur ishte 18 vjeç, Anna Ryan nuk e duronte dot papjekurinë e djemve adoleshentë dhe kërkonte një person në moshë të madhe që do dinte si ta trajtonte siç duhet një grua.
Anna hyri në një faqe interneti ku njihen persona të pasur dhe vendosi shpalljen e saj. Menjëherë mori mesazhe të shumta, por njëri i tërhoqi vëmendjen.
Xhejms, një bankier në Angli që bënte më shumë se 50 milion paund në vit, shprehu dëshirën për t’u takuar me të.
Ajo rrëfeu:
Pas disa mesazheve nëpërmjet faqes së internetit, ne shpejt shkëmbyem numrat. Biseduam për shtatë muajt e ardhshëm, duke kaluar orë të tëra në telefon dhe unë isha e kënaqur që Xhejms ishte aq qesharak, simpatik dhe i suksesshëm. Ai më dërgoi fotografi të Lamborghinit të tij dhe më tregoi për një stacion të minierave të arit që kishte në pronësi. Isha nervoz rreth takimit me Xhejms dhe kishin kaluar shtatë muaj para se të pranoja të dilnim. Isha e befasuar kur James më pyeti nëse mund ta merrja nga stacioni i trenit me makinën time. Isha duke pritur për të parë Lamborghinin e tij dhe u ndjeva e zhgënjyer kur ai më tha se ishte në garazh me një gomë të sheshtë. Takimi ynë u ndërpre herë pas here nga thirrjet telefonike të punës nga klientët, por unë nuk u pendova ndërsa dëgjova me respekt për atë që fliste për punën. Ai më tregoi për një udhëtim të ardhshëm biznesi në Nju Jork dhe bisedoi me një ndihmës personal në telefon për detajet.
Xhejms pagoi për ushqimin dhe në dorën e tij dallohej ora Rolex e artë teksa i dorëzonte paratë kamarierit. Xhejms dhe unë filluam të flisnim çdo ditë, dhe mezi prisja ta shihja përsëri. Ai sugjeroi të takoheshim këtë fundjavë, kisha shumë emocione. Ne u takuam për një darkë tjetër të bukur, dhe u gëzova kur ai tha se po binte në dashuri me mua dhe donte të më shihte përsëri.
I suksesshëm, i pasur dhe i etur për të më parë. Ai ishte pothuajse shumë i mirë për të qenë i vërtetë. Ne organizuam një takim tjetër dhe më duhej ta merrja përsëri nga stacioni pasi makina e tij ishte akoma në garazh, gjë që mendova se ishte pak e çuditshme, por ishte një Lamborghini kështu që unë mendova se mund të zgjasë më shumë kohë sesa makinat e rregullta për t'u bërë.
Pas një mbrëmjeje të mrekullueshme së bashku, unë e ftova Xhejmsin në shtëpinë time. Prindërit e mi janë larg për fundjavën i thashë. Ai foli për rezervimin e një hoteli në Dubai për të qëndruar ne dhe ndjehesha e gëzuar kur fliste me dashuri për të ardhmen tonë së bashku. Unë ëndërrova jetën tonë idilike kur ai papritmas përmendi një gjobë të gjykatës që duhej të paguante.
Një nga anëtarët e tij të stafit kishte qenë neglizhent me tregtinë e tij për kompaninë dhe ai tani kishte për të paguar një gjobë prej 5,000 paund, raporton xing, për shkak se kompania e Xhejms ishte në telashe, bankat kishin ngrirë llogaritë e tij dhe ai nuk mund të paguante gjobën.
Ai madje bëri shaka se kjo do të ishte hera e fundit që do ta shihja si ai mund të shkonte në burg nëse nuk paguante gjobën. Ne u zgjuam vonë të nesërmen dhe ai e përmendi përsëri gjobën. Unë kam nevojë për paratë tani tha ai.
Filloi të më bërtiste duke më thënë egoiste dhe duke kërkuar që t'i transferoj paratë ose do të hidhej nga shkëmbi. Unë isha e habitur, nuk dija çfarë të bëja. Unë nuk kam aq shumë para bërtita, ndërsa ai e rrëmbeu kartën time të bankës nga çanta ime dhe thirri numrin për bankën time.
Duke e përplasur telefonin në fytyrën time, kërkoi që t'i përgjigjesha pyetjeve të sigurisë. Ju përgjigja që të mos më lëndonte. Arritëm në stacion kur Xhejms e hodhi telefonin dhe u largua nga makina pa fjalë. Unë shkova në punë, por nuk mund të përqendrohesha. Kontrollova bilancin dhe u sëmura pashë që të gjitha kursimet e mia ishin zhdukur. Më vonë, Xhejms më dërgoi mesazh duke kërkuar falje që më frikësoi dhe duke premtuar se do të më kthejë paratë.
Ai më ftoi për darkë, duke më thënë se do të më merrte me një Ferrari, por e gjithë besimi im tek ai ishte zhdukur. Atë natë e kam kontrolluar numrin e tij në internet dhe zemra sa nuk më pushoi. Ai nuk ishte 'Xhejms Walsh'.
Kam gjetur një forum ku shkruhej për një mashtrues nga Mançester i quajtur David Overton, i njohur për mashtrimin e vajzave të reja duke pretenduar të jetë një tregtar i suksesshëm i aksioneve. Duke u ndjerë në siklet, i thashë gjithçka nënës sime të nesërmen dhe policia arrestoi Davidin. Unë dëshmova kundër tij krahas tetë viktimave të tjera që kisha gjetur dhe kontaktuar. Unë kurrë nuk i kam marrë paratë e mia mbrapsht, por unë jam e kënaqur që kam vënë atë mashtures pas hekurave para se ai të mashtronte dikë tjetër".