Kërkohej për trafik droge nga Italia, por punonte si doganier në Durrës, gjykata merr vendimin
Lajmifundit / 28 Shtator 2021, 10:56
Aktualitet
I kërkuar nga Italia për trafik droge, por punonte si doganier në Portin e Durrësit. Togat e zeza kanë vendosur ditën e sotme arrest me burg për Julian Mandijën, i arrestuar pak ditë më parë nga uniformat blu.
Mandija me detyrë doganier në doganë, u arrestua për llogari të drejtësisë italiane. Ai ishte dënuar nga Gjykata e Apelit në Akuila me 7 vite e 6 muaj burg.
Ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar për veprën penale “Trafikimi i lëndëve narkotike”, parashikuar nga Kodi Penal italian, por punonte i pashqetësuar si doganier në Portin e Durrësit.