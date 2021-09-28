LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Kërkohej për trafik droge nga Italia, por punonte si doganier në Durrës, gjykata merr vendimin

Lajmifundit / 28 Shtator 2021, 10:56
Aktualitet

Kërkohej për trafik droge nga Italia, por punonte si doganier në

I kërkuar nga Italia për trafik droge, por punonte si doganier në Portin e Durrësit. Togat e zeza kanë vendosur ditën e sotme arrest me burg për Julian Mandijën, i arrestuar pak ditë më parë nga uniformat blu.

Mandija me detyrë doganier në doganë, u arrestua për llogari të drejtësisë italiane. Ai ishte dënuar nga Gjykata e Apelit në Akuila me 7 vite e 6 muaj burg.

Ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar për veprën penale “Trafikimi i lëndëve narkotike”, parashikuar nga Kodi Penal italian, por punonte i pashqetësuar si doganier në Portin e Durrësit.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion