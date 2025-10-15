Kërkesa e PD për shkarkimin e tij, reagon presidenti Bajram Begaj
Partia Demokratike ka depozituar sot zyrtarisht kërkesën për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës, Bajram Begaj.
Në reagimin zyrtar, Presidenca thekson se Begaj nuk komenton nismat politike të asnjërës palë, pasi një veprim i tillë nuk përputhet me neutralitetin që kërkon funksioni i tij kushtetues.
Sipas njoftimit, Kreu i Shtetit ka zgjedhur të ushtrojë mandatin presidencial, i pa ndikuar nga sulmet politike.
Më tej në reagim thuhet se procedura për shkarkimin e Presidentit është instrument kushtetues i Parlamentit, i cili është i lirë dhe sovran ta ushtrojë sa herë që e gjykon të përligjur
Presidenti shprehet se do t’i përgjigjet parlamentit me seriozitet dhe ndershmëri, ndërsa i bën thirrje Kuvendit që të hetojë pretendimet e ngritura nga grupi parlamentar i PD-së me profesionalizëm dhe transparencë të plotë.
DEKLARATA E PLOTË:
Publiku është njohur sot me një nismë të Partisë Demokratike për fillimin e procedurës parlamentare për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës.
Presidenti i Republikës nuk komenton nismat politike të asnjërës palë, sepse një gjë e tillë nuk përputhet me neutralitetin e funksionit të lartë kushtetuese. Ai ka zgjedhur të ushtrojë mandatin presidencial, i pa ndikuar në asnjë rrethanë nga sulmet për interesa politike, apo nga fabrikimi i të pavërtetave për konsum publik.
Presidenti i Republikës respekton të gjitha institucionet e tjera kushtetuese, edhe kur ato marrin pozicione të kundërta me pozicionet që mban Presidenti i Republikës në ushtrim të detyrës së tij kushtetuese.
Procedura për shkarkimin e Presidentit të Republikës nga detyra është instrument kushtetues i Parlamentit. Parlamenti është i lirë dhe sovran ta ushtrojë sa herë që e gjykon të përligjur.
Presidenti i Republikës ndjehet i obliguar t’i përgjigjet parlamentit me gjithë seriozitetin dhe ndershmërinë që imponon kjo procedurë.
Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka promovuar sot nismën e tij duke publikuar pretendime rreth fakteve që nuk janë të vërteta.
Presidenti i Republikës pret që Parlamenti të hetojë rreth tyre me profesionalizëm dhe transparencë të plotë. Kjo nuk duhet bërë si obligim ndaj postit të lartë të Kreut të Shtetit por si detyrim ndaj të vërtetës dhe interesit të publikut./vizionplus