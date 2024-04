"Kërcet" lopata në kantierin e ndërtimit në Gjermani, shqiptarët grushtohen me rumunët 

Një skenë e dhunshme është regjistruar në Hamburg, Gjermani, në kantierin e ndërtimit të Überseequartier. Sipas informacioneve të bëra me dije nga “JOQ” një grup punëtorësh shqiptarë janë konfliktuar me disa persona të tjerë, të cilët thuhet se janë me origjinë rumune. Konflikti ka përshkallëzuar deri në përdorimin e dhunës.

Nga pamjet e publikuara shihet teksa dhjetra persona janë përfshirë në sherr, ku kanë goditur njëri-tjetrin edhe me sende të forta, si lopatë dhe mjetet e punës.

Një prej punëtorëve shqiptarë ka treguar për “JOQ” se në këtë kantier shqiptarët trajtohen shumë keq dhe detyrohen që të bëjnë punët më të vështira.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Nuk e hapin dot gojën se përfundojnë në shtëpi dhe pa punë këtu nuk ke se çfarë bën”, ka thënë shqiptari.

Ky konflikt ka ndodhur në kantierin e ndërtimit ku në tetor të 2023 humbën jetën 5 shiptarë. Ngjarja e rëndë ndodhi më 30 tetor të vitit të kaluar në kantierin e ndërtimit të Überseequartier. Skela në katin e tetë me punëtorët në të u shemb dhe si pasojë humbën jetën pesë shqiptarët.