Kërcënuan me vetëflijim, banorët e Bërxullës: Nuk e lëmë me aq! Shteti nuk na ka dhënë asnjë dëmshpërblim

Banorët e Bërxullës po protestojnë prej disa muajsh pasi për shkak të projektit Thumanë-Kashar, do u prishen banesat ndërsa ende nuk kanë asnjë përgjigje nga institucionet se cfarë do të ndodh me ta.

Para dy ditëve dy prej tyre tentuan vetëflijimin duke u ngjitur në shtyllën e tensionit të lartë për 2 orë. Ata kanë thënë se nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga shteti dhe se nuk do e lënë me kaq pasi kanë investuar prej vitesh.

“Mua më shtyn gjithë kjo rrugë që po bëhet dhe kemi protestuar. Në komunë, minibashki, njësitë administrative, nuk na është dhënë asnjë përgjigje. Këto janë palë me njëri tjetrin. Hipa në shtyllë, më pa goca e vëllait. Unë jam invalide, ca nuk kam përjetuar në jetën time.

Si e kam shtëpinë unë e di. Shteti nuk po na përgjigjet për asnjë gjë. Atë ditë me vetëdije kam hipur, mora një akt që edhe një djalë i ri vështirë e bën. Nëse nuk na kthejnë përgjigje do të bëjmë veprime më ekstreme. Shteti nuk ka dhënë asnjë dëmshpërblim.

Ishalla zoti do na shoh edhe ne. Ky projekt le të kthehet. Unë jam babai i një vajze, duke parë se protestojmë për të drejtat tona, për më shumë se 3 muaj institucionet shiptare asnjë lëvizje, si mund të rri duke parë fëmijën time rrugëve. Mendova ta mbyll me aq.

Balluku është vampirja e të gjithë shqiptarëve. Shpresat i kemi te Allahu. E kam marr vendimin dhe nuk e lë me aq. Sikur këtu do të ma fusin plimbin unë nuk do ndalem”– kanë thënë ata./faxnews