Kërcënoi pronarin e dyqanit dhe i theu xhamat/ Pas sherrit, shqiptari gjendet i vdekur në Itali

Një 43-vjeçar shqiptar, i identifikuar si Klodjan Zoga ka ndërruar jetë pas sherrit me pronarin e një dyqani në Itali.

Sipas medieve italiane, ai kërcënoi me thikë një zejtar, i theu xhamin e dyqanit të tij, u plagos rëndë dhe u largua.

Ai u gjet i vdekur pak kilometra më tutje me makinën me të cilën ishte arratisur. Ngjarja ka ndodhur në krahinën e Leçes. Klodjan Zoga ishte me banim në Poggiardo dhe punonte murator.

Trupi i tij u gjet pranë Parco dei Guerrieri në Poggiardo, disa kilometra larg dyqanit të vendosur në Cocumola, një fshat i Minervino.

Sipas policisë, shqiptari mëngjesin e djeshëm shkoi i armatosur me thikë në Cocumola, duke kërcënuar pronarin e dyqanit me të cilin kishte pasur një mosmarrëveshje në të shkuarën.

Pas kërcënimeve, ai dëmtoi një xham por u plagos dhe u largua me makinën e tij. Karabinierët u lajmëruan nga shoferët kalimtarë.