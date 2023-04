Kërcënoi Noizyn me mesazhe, arrestohet në Rinas Kleviol Ahmetaj

Policia ka ndaluar diten e sotme ne Rinas, shtetasin Kleviol Ahmetaj.

Ai është ndaluar pasi ka përndjekur dhe ka kërcënuar me jetë reperin Rigels Rajku (Noizy). Ahmetaj është shoqëruar në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës.

Kleviol Ahmetaj i ka shkaktuar reperit frikë të vazhdueshme dhe ankth pasi e ka kërcënuar me jetë në Tik-Tok.

Ndalimi i tij është bërë sot rreth orës 01:00 nga Shërbimet e Komisariatit të Rinasit pas kallëzimit të bërë nga Rigels Rajku dhe babai i tij, Bashkim Rajku më datë 13 Prill të këtij viti me pretendimin se ai ka kërcënuar reperin me fjalët “do të vras, do të shkatërroj”.

Kleviol Ahmetaj ka qenë i dënuar më parë për trafikim të lëndëve narkotike.