Kërcënoi me pistoletë dy punonjëset e tij, gjykata lë në burg pronarin e hotel "RIVIERA" në Borsh
Emanuel Shkëmbi, pronari 26 vjeçar i hotel "Riviera" në Borsh, do të qëndrojë në qeli. Kështu ka vendosur këtë të premte Gjykata e Sarandës, pasi Shkëmbi dhunoi dhe kërcënoi me armë dy punonjëset e hotelit të tij, të cilat ishin nënë e bijë.
Pronari 26 vjeçar është arrestuar në kushtet e flagrancës, pasi ngjarja ka ndodhur në ambientet e biznesit dhe është fiksuar nga kamerat e sigurisë.
Policia i ka bërë publike pamjet dhe ka proceduar penalisht dhe babain e të riut, sepse dhe ai ka dhunuar 21 vjeçaren që djali i tij kërcënoi me armë. Bëhet fjalë për shtetasin Alfred Shkëmbi.
Siç shihet dhe nga pamjet, Emanuel Shkëmbi pas një konflikti për motive të dobëta me punonjëset e hotelit, shtetaset shtetaset A. O., 21 vjeçe dhe R. O., 53 vjeçe, të cilat janë nënë e bijë, i ka kërcënuar me armë zjarri pistoletë.
Efektivët kanë shkuar menjëherë në ambientet e hotelit dhe falë reagimit në kohë, kanë shmangur përshkallëzimin e mundshëm të konfliktit. Ata kanë gjetur dhe armën e zjarrit, e cila kishte në krehër tetë fishekë.
Pistoleta ishte fshehur nga një 76 vjeçar, i cili gjithashtu është proceduar penalisht nga Policia. "Arma u gjet dhe u sekuestrua së bashku me krëherin dhe 8 fishekët, gjatë kontrollit të ushtruar nga shërbimet e Policisë, në njërën prej dhomave të hotelit", thuhej në njoftim.