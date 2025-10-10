Kërcënoi me vrasje gjyqtarët që do i dënonin nipin/ Çfarë vendosi Gjykata për Gjovalin Shkambin
Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka caktuar masën e sigurisë “burg pa afat” për Gjovalin Shkambin, xhaxhain e Elvis Shkambit që vrau gjyqtarin Astrit Kalaja.
Gjovalin Shkambi u arrestua pasi kërcënoi se do vriste gjyqtarin që do dënonte nipin e tij.
Ai ka deklaruar se do të vriten edhe gjyqtarë të tjerë, në rast se nipi i tij do të dënohet për ngjarjen e rëndë që tronditi sistemin e drejtësisë.
Kërcënimet janë bërë gjatë një komunikimi të dokumentuar, gjë e cila ka çuar në arrestimin e tij dhe përballjen me drejtësinë.
Në këtë ngjarje janë të përfshirë gjithashtu edhe Gjon Shkambi, xhaxhai i Elvis Shkambit, i dyshuar si bashkëpunëtor në atentatin ndaj gjyqtarit Kalaja.