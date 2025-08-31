LEXO PA REKLAMA!

Kërcënoi familjen e komshies dhe ushtroi dhunë ndaj vëllait të tij, arresohet 34-vjeçari në Tiranë

Lajmifundit / 31 Gusht 2025, 14:34
Aktualitet

Kërcënoi familjen e komshies dhe ushtroi dhunë ndaj vëllait

Një 34-vjeçar ka rënë në prangat e policisë pasi kërcënoi familjen e komshies së tij.

Pas kësaj situate uniformat blu bëjnë me dije se i riu ka ushtruar edhe dhunë ndaj të vëllait.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 3 arrestuan shtetasin F. S., 34 vjeç, pasi për motive të dobëta ka kanosur familjen e komshies së tij dhe më pas ka ushtruar dhunë ndaj vëllait të tij”, njoftoi sot policia.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.

 

 

 

 

 

 

 

