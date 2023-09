Kërcënohet me jetë Bujar Spahiu/ Njerëz të krimit dhe biznesmenë i kërkojnë të largohet

Bujar Spahiu është kërcënuar me jetë për të dhënë dorëheqjen nga drejtimi i i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë. Burime diplomatike, por edhe nga KMSH konfirmuan se në të paktën dy raste kryetari i KMSH-së është kërcënuar fizikisht nga persona që janë prezantuar si besimtarë. Kështu pak kohë më parë një person me background kriminal dhe i armatosur ka hyrë në zyrën e Bujar Spahiut dhe i ka kërkuar të largohet.

Jo vetëm kaq, përmes të njëjtave burime mësohet se edhe dy biznesmenë të fuqishëm në Shqipëri janë takuar me kreun aktual të KMSH dhe i kanë kërkuar që të bëjnë një tërheqie fiktive nga detyra. Këto përpjekje vijnë në një kohë kur konflikti brenda Komunitetit Mysliman ka dalë në sipërfaqe mes një grupimi që konsiderohet si afër Turqisë dhe që e akuzon Spahiun si gylenist.

Pak javë më parë para selisë së Komitetit Mysliman Shqiptar pati edhe një protestë kundër kryetarit Bujar Spahiut, ndërsa ekzistencën e një konflikti të brendshëm e konfirmon për MCN edhe edhe Kryetari i Komitetit Shtetëror për Kultet, institucion që mbikqyr marrëdhëniet mes bashkësive fetare dhe Shtetit.

Duket se konflikti i ndezur për kryetarin e KMSH-së po mban peng edhe hapjen e xhamisë së namazgjasë e cila po ndërtohet me fonde të besimtarëve mysliman turq. Për këtë arsye edhe presidenti Erdogan ka shtyrë vizitën e planifikuar për inagurimin e kësaj xhamie. Punimet për ndërtimin e Xhamisë së Namazgjasë nisën ne vitin 2015 dhe ishte parashikuar që të zgjasnin 2-3 vite. Por Sot pas 8 viteve dyert e xhamisë nuk janë hapur ende për besimtarët myslimanë dhe vizitorët. Sa i përket arsys se përse nuk është hapur ende Xhamia e Namazgjasë, bulku thotë se nuk ka informacion.

Kujtojmë që zgjedhjet për kryetarin e 4 viteve të ardhëshme të KMSH zhvillohen në mars të vitit 2024. MCN TV kërkoi të merrte një koment nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë për këto çështje, por institucioni nuk pranoi të japë një reagim. Xhamia me katër minaret në kryeqytet është ndërtuar me fondet e Drejtorisë së Çështjeve Fetare të Turqisë dhe Fondacionit Diyanet. Por në një intervistë për Zërin e Amerikës në janar të vitit 2022 ish-kreu i KMSH-së Skënder Bruçaj tha se nëse nëse punimet nuk do të përfundonin, KMSH i kishte kapacitetet për ta bërë xhaminë funksionale.

