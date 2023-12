Keni plane për fundjavën? Parashikimi i motit, ja çfarë pritet të ndodhë me temperaturat

Ditën e shtunë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me alternime të herëpashershme kthjellimesh e vranësirash.

Në veri dhe në jug do të jenë prezente reshje lokale shiu me intensitet të ulët, ndërsa vijon të mbetet relativisht intensive era me drejtim nga kuadrati i jugut 2-9 m/s, në bregdet arrin 13-20 m/s, shoqëruar me valëzim në dete të forcës 2-4 ballë. Temperaturat do të pësojnë rritje të lehte në të dyja vlerat.

Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, ditën e diel depërtimi i masave ajrore të lagështa do të bëjë që të kemi paqëndueshmëri, mot të vranët dhe reshje shiu. Reshjet pritet të jenë me intensitet të ulët deri mesatar që nisin që në orët e para të 24-orëshit deri orët e mëngjesit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Më pas, reshjet lokalizohen në veri dhe në juglindje të vendit me intensitet të ulët në formën e shtrëngatave afatshkurtra lokale. Temperaturat pësojnë rënie dhe era do të ulë intensitetin, 1-7 m/s në brendësi të territorit dhe 10-14 m/s në bregdet me drejtim jugperëndim-veriperëndim. Valëzimi në dete do të jetë i forcës 2-4 ballë.