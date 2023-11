Keni bërë plane për nesër? Njihuni më parë me parashikimin e motit: E diela me shi dhe...

Jugu dhe qendra e territorit shqiptar pritet të përfshihen të dielën nga rreshje me intensitet të lartë, madje në formën e shtrëngatave, ndërsa pjesa tjetër e vendit do të ketë intensitet mesatar.

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, bën me dije se në zonat malore pritet të ketë reshje në formën e dëborës me intensitet të ulët në zonën e Alpeve dhe verilindje.

"Gjatë 24 orëve të fundit sasia më e lartë e reshjeve është regjistruar në qytetin e Lezhës dhe të Sarandës me 35mm reshje shiu. Në lartësinë mbi 1500 metra në verilindje dhe juglindje reshjet kanë qenë në formën e dëborës me intensitet të ulët.

Ditën e Diel pritet që reshjet e shiut deri në orët e mesditës të jenë më intensitet të ulët e gradualisht të fitojnë intensitet mesatar e lokalisht në qendër e në jug të vendit me intensitet deri të lartë në formën e shtrengatave shoqëruar me shkarkesa elektrike por afatshkurtra.

Në majat e maleve në zonat malore reshjet pritet të jenë në formën e dëborës me intensitet të ulët në zonën e Alpeve dhe verilindje.

Era do të jetë nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare deri në 7m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetarë dhe lugina era fiton shpejtësi 8-12 m/sek shoqëruar me valëzim në dete të forcës 1-2 ballë", njofton SHMU.