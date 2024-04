Keni bërë plane për nesër? Ja si pritet të jetë moti, ja çfarë do të ndodhë me temperaurat

Ditën e martë vendi ynë do të vijojë të jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme me mot të kthjellët dhe vlera të larta presioni për pjesën më të madhe të kohës.

Era do të fryjë e lehtë me drejtim juglindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 1-5 m/sek, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe lugina fiton shpejtësi deri në 9 m/sek duke bërë që valëzimi në dete të jetë i forcës 1-2 ballë.

në zonat e ulëta 9 deri 29 °C

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

në zonat bregdetare 12 deri 28°C