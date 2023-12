Këngëtarja rrëfen momentin e vështirë: “Pas 7 vitesh u ndava"

Këngëtarja dhe moderatorja Enxhi Nasufi ka rrëfyer disa detaje nga jeta e saj private të cilat nuk i kishtye ndarë më parë me publikun.

Gjatë një inetrviste, Nasufi tha se kur nisi rrugën e saj në Dancing With The Stars ka kaluar një momentë shumë të vështirë të jetës së saj.

Ajo u shpreh se është ndarë nga një person shumë i rëndësishëm për të pas 7 vitesh lidhje.

“Unë kam pasur disa momente të vështira, mund t’i quajmë dhe të errëta, të përjetuara në jetën time. Një moment i vështirë ka qenë ankthi shumë i fortë që e kam përjetuar shumë dhe më ka ndryshuar jetën. Përpara “Dancing With The Stars” kam pasur një ndarje me një person shumë të rëndësishëm të jetës sime, pas 7-vitesh.

Kështu që ty të ndryshon jeta, ndryshon rutinën dhe gjërat duken sikur nisin nga fillimi. Por duke qenë se unë besoj se gjërat ndodhin për një arsye, kjo më ka dhënë shtysën më të madhe për të fuqizuar veten time, e ndarë nga çdo njeri tjetër.

Ai nuk është më pjesë e jetës sime, por është djalë shumë i mirë dhe i uroj gjithë të mirat. Unë e di që më sheh me shumë krenari”, tha këngëtarja.