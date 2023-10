Këmbimi valutor/ Me sa blihen e shiten dollari dhe euro, çfarë ndodh me monedhat e tjera

Në tregun e këmbimit valutor sot një dollar amerikan blihet me 99.7 lekë dhe shitet me 100.6 lekë.

Euro do blihet me 105.3 lekë dhe do shitet me 106 lekë, ndërsa franga zvicerane do blihet me 109.7 lekë dhe do shitet mee 110.7 lekë.

Ndërkohë paundi britanik do blihet me 120.2 lekë dhe do shitet me 121.4 lekë.