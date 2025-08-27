Këmbimi valutor 27 gusht, ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro
Lajmifundit / 27 Gusht 2025, 08:52
Aktualitet
Në tregun e këmbimit valutor shqiptar, monedhat kryesore ndërkombëtare kanë këtë vlerë për sot:
• Dollari amerikan (USD) blihet me 82.8 lekë dhe shitet me 84.1 lekë.
• Euro (EUR) blihet me 96.8 lekë dhe shitet me 97.7 lekë.
• Franga zvicerane (CHF) blihet me 102.7 lekë dhe shitet me 104 lekë.
• Paundi britanik (GBP) blihet me 111.5 lekë dhe shitet me 112.8 lekë.
Këto janë kuotat e fundit të publikuara për tregun vendas të këmbimit valutor.