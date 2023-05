"Ke shkuar me gruan time", burri nga Kukësi kërcënon 72 vjeçarin dhe i zhvat 12 mln lekë

Nje histori jo shume e zakonte eshte zbuluar ne qytetin e kukesit. Nje 72-vjecari i jane zhvatur ne periudha te ndryshme kohore 12 milione leke te vjetra nga nje bashkeqytetar qe e akuzonte per raporte seksuale me te shoqen.

50 vjecari Agron Nika eshte arrestuar nga seksioni per hetimin e krimeve te renda, pasi ne kohe te ndryshme nepermjet shtrengimit me ane te kanosjes per dhenie pasurie i ka marre 72 vjecarit feti gjici rreth 12 mln leke te vjetra.

50 vjecari akuzonte gjicin se kishte pasur raporte seksuale me gruan e tij dhe ne kete menyre kishte turperuar ate dhe fisin e tij dhe ne forme shpagimi duhet ta demshperblente duke i dhene para.