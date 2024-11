Katër shqiptarë ishin "kokat" e grupit të kokainës nga Amerika Latine, si përpunohej droga në laboratorin në Fushë-Krujë

Katër shqiptarët banues në Tiranë, në mesin e 10 të arrestuarve, ishin ‘kokat’ e grupit të trafikut të kokainës nga Amerika Latine, që sillej në vendin tonë për t’u përpunuar në laborator droge me qëllim shitjen në tregjet europiane.

Burime për Report Tv bëjnë me dije se katërshja Geis Fejsullai, Klajd Birçe, Aldi Zonja dhe Artion Çaushllari, ishin financuesit dhe personat që organizonin të gjithë skemën e trafikut të drogës.

Kokaina përpunohej nga të huajt në laboratorin e zbuluar në Qerekë të Fushë-Krujës dhe më pas shpërndahej në dy bazat e tjera të grupit, të rezidenca e VIPA-ave Kodra e Diellit 2,s i edhe në bazën pranë Portit të Durrësit. Burimet bëjnë me dije se baza në rezidencën e VIP-ave ishte marrë me qira nga një prej anëtarëve të grupit, por grupi hetimor ende po vijon me hetimet në këtë drejtim.

Kokaina vinte në vendin tonë e fshehur në lëkurën e gjedhit, një mënyrë kjo e përdorur nga ky grup për ta kamufluar dhe për t’i shpëtuar kontrolleve me qen antidrogë për shkak të erës së rëndë të lëkurës së bagëtive. Ky është një ndër të pakta operacione të udhëhequra nga SPAK, përmes të cilit janë ekzkeutuar të gjitha urdhërarrestet e lëshuara nga GJKKO, duke lënë zero hapësira për dekonspirim. 10 urdhër arrestet u ekzekutuan në operacionin e 15 tetorit duke çuar në pranga 7 shqiptarë dhe 3 të huaj, 2 venezuelian dhe 1 kolumbian.

Të arrestuarit

Shtetas shqiptar:

1- Geis Fejsullai 42 vjeç, banues në Tiranë

2- Klajd Birçe 40 vjeç, banues në Tiranë

3- Aldi Zonja 37 vjeç, banues në Tiranë

4- Artion Çaushllari, 37 vjeç, banues në Tiranë

5- Endi Sejdini, 25 vjeç, banues në Krujë

6- Ismail Abdurrahmani, 51 vjeç, banues në Shkodër

7 - Baki Huqi, 57 vjeç, banues në Durrës

Shtetas të huaj:

1- Hiwlen Ledezma Narvaez, 41 vjeç, shtetas kolumbian

2- Joze Ramon Zacarias Vasquez, 35 vjeç, shtetas venezuelian

3- Samuel Alfonso Moreno Serrano, 42 vjeç, shtetas venezuelian