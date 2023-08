Kate Middleton apo Princi William? Zbuloni se cili nga të dy është prindi më i rreptë

Në një kohë kur disa raporte raportojnë se Kate Middleton ka një fytyrë ndryshe nga ajo që ajo shfaq në publik, nuk janë të paktë ata që po pyesin nëse Princesha e Uellsit është në të vërtetë prind pak më e rreptë në krahasim me bashkëshortin e saj, Princin William.

Përgjigja është e thjeshtë. “Patjetër që jo,” tha një burim për revistën PEOPLE. Princi dhe Princesha e Uellsit luajtën në një festë në kopshtin e Pallatit Buckingham në maj, vetëm disa ditë pas kurorëzimit të Mbretit Karli III dhe Mbretëreshës Kamila. Teksa bisedonin me të ftuarit specialë, Princesha Kate u takua me 93-vjeçaren Aldith Grandison dhe vajzën e saj Jay Cee La Bouche dhe të treja nuk ngurruan të bënin shaka me njëra-tjetrën.

“Unë jam e tmerrshme në shaka”, tha Kate në një video të shpërndarë nga Sky News, duke shtuar se Princi William ishte, përkundrazi, “shumë i këndshëm”.