LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Kapiteni shqiptar merr komandën e Karabienierëve në Ivrea të Italisë

Lajmifundit / 9 Shtator 2025, 17:24
Aktualitet

Kapiteni shqiptar merr komandën e Karabienierëve në Ivrea të

Kapiteni me origjinë shqiptare, Armir Gjeci, ka marrë detyrën si komandant i Karabinierëve në qytetin Ivrea, duke zëvendësuar kapiten Manuel Grasso.

Ceremonia e dorëzimit të komandës u zhvillua në prani të autoriteteve lokale civile dhe ushtarake, si dhe kryetarëve të bashkive të zonës.

Armir Gjeci ka ndjekur studimet në Akademinë e Oficerëve dhe ka shërbyer më parë në Alcamo dhe në Njësinë Hetimore të Torinos, ku është dalluar për profesionalizmin dhe përkushtimin e tij në hetime të ndjeshme.

Përveç punës operative, ai ka udhëhequr edhe fushata edukative në shkolla, me fokus luftën kundër bullizmit, drogës dhe cyber-bullizmit.

Emërimi i tij si komandant në Ivrea është një histori suksesi që ka tërhequr vëmendjen e mediave italiane dhe tregon një tjetër shembull të shkëlqyer të integrimit dhe arritjeve të shqiptarëve në Itali.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion