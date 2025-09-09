Kapiteni shqiptar merr komandën e Karabienierëve në Ivrea të Italisë
Kapiteni me origjinë shqiptare, Armir Gjeci, ka marrë detyrën si komandant i Karabinierëve në qytetin Ivrea, duke zëvendësuar kapiten Manuel Grasso.
Ceremonia e dorëzimit të komandës u zhvillua në prani të autoriteteve lokale civile dhe ushtarake, si dhe kryetarëve të bashkive të zonës.
Armir Gjeci ka ndjekur studimet në Akademinë e Oficerëve dhe ka shërbyer më parë në Alcamo dhe në Njësinë Hetimore të Torinos, ku është dalluar për profesionalizmin dhe përkushtimin e tij në hetime të ndjeshme.
Përveç punës operative, ai ka udhëhequr edhe fushata edukative në shkolla, me fokus luftën kundër bullizmit, drogës dhe cyber-bullizmit.
Emërimi i tij si komandant në Ivrea është një histori suksesi që ka tërhequr vëmendjen e mediave italiane dhe tregon një tjetër shembull të shkëlqyer të integrimit dhe arritjeve të shqiptarëve në Itali.