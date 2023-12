Kapet për herë të dytë në “shtëpi bari”, e pëson keq 37-vjeçari (Emri)

Drejtësia britanike ka dënuar sërish me burg një shqiptar, pasi është kapur për herë të dytë me fermë kanabisi në Angli. Bëhet fjalë për 37-vjeçarin Rexhep Jemini, i cili kishte mbërritur në Britani me gomone përmes kanalit të La Manshit në gusht të vitit 2021.



Mediat vendase raportojnë se shqiptari kishte ngritur një fermë kanabisi në papafingon e një ndërtese në Norfolk dhe gjatë bastitsjes nga Policia më 7 nëntor të këtij viti, u gjetën më shumë se 150 bimë kanabis në faza të ndryshme rritjeje.

Ai u arrestua vetëm pak kohë pasi kishte dalë nga burgu, ku kishte kryer dënimin për të njëjtën vepër penale. Sipas autoriteteve britanike, Rexhep Jemini ishte përdorur për të “mbikëqyrur të korrat” e kanabisit dhe ishte “një kopshtar”.

Gjykatësja tha se Jemini kishte treguar një shpërfillje të madhe të ligjit, duke përsëritur krimin, teksa e dënoi atë me 18 muaj burg, por mori parasysh faktin se shqiptari pranoi fajin para autoriteteve.