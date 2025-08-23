Kapet në Laç 40-vjeçari i shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafik droge dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale
Operacioni policor i koduar “Operacionalja 58” përfundoi me sukses me kapjen e shtetasit Gj. Gj., 40 vjeç, i cili ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar.
Personi i arrestuar kishte katër identitete të ndryshme, ai njihej si: Gjergj Gjoka, Gjergj Marku, Gjergj Ruqja, lindur në Lezhë dhe akuzohet për disa vepra penale në Spanjë, përfshirë kultivimin e bimëve narkotike, pjesëmarrjen në organizatë kriminale dhe vjedhjen e energjisë elektrike.
Si rezultat i koordinimit të Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale me partnerët spanjollë përmes INTERPOL, shërbimet shqiptare lokalizuan dhe vunë në pranga 40-vjeçarin me qëllim ekstradimin në Spanjë.
Gjykata e Instruksionit nr. 1 Castellon de la Plana/Spanjë kishte caktuar më parë masën e sigurisë “Arrest në burg” për të.
Shtetasi i arrestuar ishte pjesë e një grupi kriminal me ndarje të qartë funksionesh, duke filluar nga gjetja e ambienteve, marrja me qira dhe përshtatja e tyre për kultivim droge, si dhe montimi i pajisjeve për kultivim.
Gjatë operacionit në Spanjë u zbuluan dy ambiente të përshtatura për kultivim në Oropesa dhe Cabanes.
Interpol Tirana po bashkëpunon me Interpol Madridin për finalizimin e ekstradimit të tij.