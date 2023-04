Kapen me armë zjarri, arrestohen dy të rinjtë në Vlorë, njëri prej tyre me precedent penal

Policia e Vlorës ka vënë në pranga 2 shtetas, pasi u kapën me armë zjarri pas një kontrolli të befasishëm. Policia njofton se kanë rënë në pranga Jetmir Aliaj dhe Sandri Sulaj, përkatësisht 26 dhe 34-vjeç. Blutë kanë bërë me dije se se 34-vjeçari i arrestuar është me precedent penal, i arrestuar më herët për vjedhje.

Ndërsa 26-vjeçari, pasi u konstatua nga policia që mbante një armë zjarri, hodhi armën dhe tentoi të largohej me vrap por u kap dhe u prangos gjatë ndjekjes nga Policia.