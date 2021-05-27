Kapen me 38 kg drogë dy shqiptarët, sapo kishin mbërritur në Janinë duke udhëtuar ilegalisht nga pylli
Në kuadër të një operacioni të organizuar nga oficerët e policisë lokale, dy të huaj u arrestuan këtë mëngjes në një zonë pyjore të paarritshme në Janinë.
Sipas informacioneve, ata akuzohen për import, transport dhe trafik droge si dhe hyrje të paligjshme në vend.
Konkretisht, pasi vlerësoi informacionin dhe të dhënat dhe në kontekstin e bashkëpunimit ndërkufitar me autoritetet shqiptare, policia gjeti dhe arrestoi dy shqiptarët, të cilët së bashku me një bashkëpunëtor tjetër të kërkuar, mbanin dy çanta udhëtimi që përmbajnë 24 pako me kanabis, me një peshë totale prej rreth 38 kg.
Të arrestuarit do të dërgohen në Prokurorin e Gjykatës së Shkallës së Parë të Janinës, ndërsa puna para hetimore kryhet nga Departamenti i Prokurorisë së Drogave të Nën-Drejtorisë së Sigurisë së Janinës.