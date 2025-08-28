LEXO PA REKLAMA!

Kaos në autostradën Tiranë-Durrës! Aksidenti i shumëfishtë bllokon totalisht rrugën drejt qytetit bregdetar

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 13:47
Kaos në autostradën Tiranë-Durrës! Aksidenti i

Një aksident i shumëfishtë është raportuar të ketë ndodhur mesditën e sotme në autostradën Tiranë-Durrës në dalje të Vorës.

Siç shihet dhe në pamjet e siguruara nga Neësbomb.al, në aksident janë përfshirë 4 automjete. Deri më tani nuk është raportuar për viktima dhe as persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Ndërkohë në aksin rrugor është krijuar një trafik i rënduar si pasojë e aksidentit.

Sakaq, ende nuk është e qartë dinamika e aksidentit ndërsa policia po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit. 

