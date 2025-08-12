Kanabis me postë nga SHBA në Tiranë/ Arrestohen dy të miturit, në kërkim një tjetër
Antidroga e Tiranës ka goditur një tjetër rast të trafikimit të drogës përmes postës, duke arrestuar dy të mitur në momentin që po merrnin një pako me kanabis nga SHBA në një pikë postare në Vorë. Një person tjetër është shpallur në kërkim.
Në pako u sekuestrua 1 kilogram e 118 gramë kanabis me përqindje të lartë THC, i cili kishte ardhur për shitje në tregun shqiptar. Operacioni u kodua “Pako 6” dhe u realizua në bashkëpunim me Prokurorinë, Komisariatin e Policisë Rinas dhe Filialin “Qendra Tranzite” të Postës Shqiptare.
Dy të miturit, të moshës 17 vjeç, u kapën në flagrancë në momentin e marrjes së paketës. Hetimet vazhdojnë për kapjen dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë skemë trafikimi, përfshirë porositësit. Materialet i janë dorëzuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.