Kampioni i skive sfidon temperaturat, bën "dush" në ujin e akullt të Voskopojës

Voskopjari Anton Falo edhe njëherë tjetër sfidon temperaturat e ulta të këtyre ditëve.

60 vjeçari dikur kampion në garat e skive ditën e sotme ka sfiduar temperaturat duke bërë “dush” në dëborë si dhe më pas është zhytur në përroin e fshatit.

“Po përgatitem për të notuar shumë shpejt në rezervuarin e Voskopojës” – ka bërë me dije ish kampioni i skive duke treguar se do të kërkojë kalimin nga njëri breg në tjetrin te këtij rezervuari me një gjatësi prej 500 metra.

Tempraturat orët e para të këtij mëngjesi kanë qenë -15 gradë.