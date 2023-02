“Kam ndarë qelinë me vrasës”/ Rrëfimi i Bledi Manes dhe sulmet ndaj Luizit: Do kisha qejf të ishe në burg...

Mbrëmjen e djeshme gjatë spektaklit të madh të BBVIP ka patur 3 hyrje të reja.

Mes banorëve të rinj ka qenë dhe gazetari Bledi Mane. Duket se gazetari që në hyrje të tij ka qenë me qëllime të qarta sepse ka zgjedhur të komunikoj me një gjuhe agresive me Luizin.

Gjatë një bisede të zhvilluar në oborrin e shtëpisë, pas mesnate kur dhe është mbyllur spektakli Bledi ka qenë duke i treguar Maestros se është dënuar 3 herë më parë për falsifikim pasaportash.

Mes detajeve ai tregon se ka vuajtur dënimin e tij tek burgu “313” dhe se e ka ndarë qelinë me vrasës. Në një bisedë të tillë, Bledi nuk ka lenë pa përmendur edhe Luizin teksa i ka kujtuar kështu të shkuarën e tij.

“Unë kam qenë 3 herë në burg për pasaporta false. Tek ‘313’, e kam ndarë qelinë me vrasës. Kemi patur një brisk të vogël që qëronim fruta...

Ti do kishe qejf të ishe në burg por nuk do e perballoje dot.”- tha Bledi.

Luizi: Pse do kisha qejf?

Bledi: Do kishe, për shkak të CV sepse ndodh në jetë që provon disa gjëra…