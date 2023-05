"Kam dokumenta", Berisha lëshon "bombën": Ja arsyeja e vërtetë pse Anglia nuk e heq “non gratën”

Ish kryeministri Sali Berisha ka bërë deklarata të forta, ku është shprehur se ka në dorë shkresat e autoriteteve britanike në lidhje shpalljen e tij non grata.

I ftuar në emisionin e Çim Pekës, Berisha tha se do të bëjë publike shumë shpejt shkresat ku thuhet se non grata nuk mund të hiqet për shkak se bie reputacioni i institucioneve britanike.

Ronaldo i del në mbrojtje Luizit, thumbon Meridianin: Hajde gjejmë menaxherin e Deas se sa të rrish të vuash

Duke i rritur këto bimë, do të shpëtoni nga mushkonjat në mënyrë natyrale



“Çështja shkon deri aty sa thuhet nuk ia heqim dot se na bie reputacioni. Komunikimi me qeverinë britanike është transparent, ka një sistem serioz transparence. E thotë shkresa: "Të mos ia heqim se na bie reputacioni".

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

I kam të gjitha dokumentet, do t'ua paraqes shqiptarëve. Ata janë transparentë, janë shtet ligjor. Unë i kam të gjitha, do t'i bëj publike. E lash se ishte fushata, por do t'i bëj publike”, ka thënë Berisha.