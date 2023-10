Kalon për gjykim dosja për ish-kryebashkiakun Fatos Tushe

Gjykata e Posaçme Kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit ka pranuar kërkesën e SPAK dhe ka kaluar për gjykim dosjen ndaj ish kryebashkiakut të Lushnjes, Fatos Tushe dhe 11 të pandehurve të tjerë.

Kutojmë këtu se ndaj Tushes dhe 11 të pandehurve të tjerë, SPAK ka ngritur akuzat e shpërdorimit të detyrës dhe shkelje të barazisë në tendera.

Të pandehur për këtë çështje përveç ish kryebashkiakut Tushe, janë marrë, Flamur Peqini, Xhemal Hasko, Blerta Turuku, Ani Simoni, Andri Mushaj, Margarita Gjermeni, Bujar Murati, Ibrahim Lami, Xhemal Hasko dhe Gazment Çela. Ata dyshohet se abuzuan me një tender me vlere 24 milion leket për rehabilitimin e një kanali vaditës.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.



Arrestimi i Tushes u bë me urdhër të SPAK lidhur me një tender me vlerë rreth 23 milionë lekë par rehabilitimin e një kanali ujitës në fshatrat Bishqethëm dhe Bitaj. SPAK pretendon se ish kryebashkiaku i Lushnjes, ka kryer shkelje për dhënien në favor të miqve tenderin prej 23 milionë lekësh.