Ka prezencë të shtuar të Policisë, artistët kërkojnë ndihmë: Të ruajmë Teatrin gjatë natës!

Lajmifundit / 28 Korrik 2019, 22:08
Aktualitet

Artistët që janë kundër shembjes së Teatrit Kombëtar kanë bërë apel për ndihmë.

Sipas tyre, pranë Teatrit është vënë re prezencë e shtuar e forcave të policisë. Ata druhen se gjatë natës mund të ketë aksion për shembjen e godinës.

Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit shkruan në Facebook se: “Sot ka një prani të shtuar të forcave të policisë përreth Teatrit. Ftojmë popullin e Tiranës, të ruajmë Teatrin gjatë natës!”.

