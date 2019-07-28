Ka prezencë të shtuar të Policisë, artistët kërkojnë ndihmë: Të ruajmë Teatrin gjatë natës!
Artistët që janë kundër shembjes së Teatrit Kombëtar kanë bërë apel për ndihmë.
Sipas tyre, pranë Teatrit është vënë re prezencë e shtuar e forcave të policisë. Ata druhen se gjatë natës mund të ketë aksion për shembjen e godinës.
Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit shkruan në Facebook se: “Sot ka një prani të shtuar të forcave të policisë përreth Teatrit. Ftojmë popullin e Tiranës, të ruajmë Teatrin gjatë natës!”.