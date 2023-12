"Ka pagu lek me e vra", përgjimet, kush është beratasi që porositi vrasjen e Ergys Dashit

Ergys Dashi, i vrarë në Ekuador, është një nga personat që del në komunikimet me grupin e kokainës “Dajloku” në aplikacionet Sky ECC.

Emisioni Uniko nga Spartak Koka në Klan Plus, që posedon të gjithë dosjen e SPAK me komunikimet e grupit “Dajloku”, ka zbardhur një episod ku anëtarët e rrjetit komunikojnë mes tyre se një person nga Berati ka paguar shuma të konsiderueshme parash për të vrarë Ergys Dashin.

Kjo bisedë në aplikacionin Sky ECC, sipas dosjes së SPAK, është bërë më 13 Janar 2021. Ekzaktësisht një vit më parë, më 22 Janar 2022 Ergys Dashi u vra në Ekuador në një atentat mafioz.

Më 13 Janar 2021, Ismail Zeneli, një nga anëtarët e grupit të kokainës, komunikon me Besmir Murtatin, edhe ky pjesë e rrjetit në dosjen e SPAK.

Në të njëjtën datë në mbrëmje, Ismail Zeneli komunikon me Artan Sulejmanin, i cili nuk është pjesë në grup bisedat por është pjesë e Ismail Zenelit në një sasi 20 kg.

Në këtë bisedë, Ismail Zeneli, i njohur dhe si Luan Sadrija, i shpreh shqetësimin se Ergys Dashin duan ta vrasin dhe për vrasjen e tij janë paguar shuma parash nga një person nga Berati, identiteti i të cilit mbetet ende i panjohur.

“I lutem Zotit ishalla i nis shpejt Ergysi, se kam frikë boll se po na e heqin. Ka hedh lekë ai beratasi me e heq. Se Ergys Dashi është be në Ekuador. Për Zotin ashtu më thanë, ka pagu lekë me e vra. I nisa 600 mijë Euro Ergysit, për atë jam tu pat frikë”, ka shkruar Ismail Zeneli gjatë komunikimit në Sky ECC, sipas dosjes së SPAK.

Dy javë më parë, emisioni Uniko trajtoi episodin e parë të kësaj dosje, ku ndër të tjera gjatë komunikimeve me anëtarët e grupit të kokainës, Ergys Dashi shprehej se “në Ekuador e mbaj veten të fortë”.

Ergys Dashi ishte personi i kontaktit në Ekuador ku jetonte prej disa kohësh dhe se aty siguronte kokainën.

BISEDAT NË SKY ECC:

Eralbi Breçani: A do bëj noj punë o çuna?

Ergys Dashi: Tre punë menjëherë

Besmir Murtati: Po nisem lekët Brazil, e bën këtë javë punën, e nis…

Ismail Zeneli: Mirë jeni…

Besmir Murtati: Mir daj, duke ngrënë mish të thatë.

Ergys Dashi: Për këtë javë po flasim, por jemi t’u prit një konfirmim të saktë më mir deri nesër nga daja…

Besmir Murtati: Ç’a me bo, okay ta konfirmojë daja. Dhe nëse thu e nis këtë javë. Daja do dhe ne do nisim lekët. Ama duhet me nis…

Eralbi Breçani: Se na ka ra zverdhca…

Ergys Dashi: Po këtu mallin s’ta jep njeri. Të vret malli shumë se kushton.

Ismail Zeneli: Nga Ekuadori u dorëzove apo si është puna?

Eralbi Breçani: Unë lekë s’kam asnjë, i fut Kukësi për mu. Në ECU nuk dorëzohet kollaj dajlok.

Besmir Murtati: Joo…

Ergys Dashi: Jo mer daj si u dorëzokam unë. Unë atje kam bandën time ahaha. Të thashë që po nxjerrin kutiat e kompanisë aty.

Eralbi Breçani: Se në Anvers m’u ka këput shpresa me pa Euro me sy…

Ergys Dashi: Unë në Ekuador e mbaj veten të fortë gjasme. Si me u dorëzu aty…