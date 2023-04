"Ç’ka Ka Qëllu", restoranti shqiptar shpallet ndër më të mirët në Nju Jork

Restoranti shqiptar “Ç’ka Ka Qëllu”, është listuar nga The New York Times s564321`i një ndër 100 më të mirët në New York.

Prestigjozja amerikane ka bërë një list të 100 restoranteve më të mirë nga 27 mijë të tillë që ishin në garë.

Pronari i restorantit është shtetasi shqiptar nga Kosova, Ramiz Kukajn. Përmes një postimi në rrjete sociale Kukajn, shpreh enntuziazmin që një restorant me gatime tradicionale shqiptare është shpallur ndër 100 më të mirët në SHBA.

“27.000 restorante janë në Neë York City. A e kishit menduar ndonjëherë, që do të vinte një ditë, kur një restorant shqiptar, me ushqime vetëm autentike shqiptare, do të zgjidhej ndër 100 restorantet më të mirë?

Duajeni tuajën shqiptarët e mi sepse nuk ka më të mirë”, shkruan Kukajn.