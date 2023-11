Ka ardhur dimri, ja mënyra më efektive për tu mbrojtur nga gripi

Me ardhjen e dimrit, rastet e gripit filluan të shtohen. Veçanërisht personat me sëmundje kronike me rrezik të lartë dhe gratë shtatzëna duhet të bëjnë vaksinën kundër gripit, citon artikulli.

Specialisti i sëmundjeve infektive Kenan Ecemi? rekomandon që personat e grupit të rrezikut të vaksinohen para sezonit të dimrit. Duke thënë se virozat më së shumti vërehen në fillim të muajve të dimrit dhe pranverës, mjeku shpjegon se gripi është një sëmundje e frymëmarrjes. Është një sëmundje e rëndësishme sepse mund të jetë e rëndë në disa grupet e rrezikut dhe për fat të keq ndonjëherë shkaktojnë edhe vdekje.

"Është një sëmundje për të cilën ekziston një vaksinë. Ne duhet të mbrojmë grupet e rrezikut. Grupet e rrezikut janë mbi 65-vjeç dhe nën 2 vjeç, por edhe ata me sëmundje kronike të zemrës, gjakut dhe të sëmurë me SIDA. Mbroni këto grupe. Vaksinimi i grupeve të rrezikut, mbrojtja e tyre, sidomos në muajt e dimrit. T'i kushtojnë vëmendje higjienës personale, të lajnë duart shpesh me shumë ujë dhe sapun, të konsumojnë fruta dhe perime të freskëta dhe të sigurohen që sistemi imunitar të mbetet i fortë, t'i kushtojnë vëmendje gjumit dhe të kenë një dietë të ekuilibruar", shpjegon ai.

Pra, çfarë duhet të bëjmë kur mendojmë se kemi grip?

Është veçanërisht e rëndësishme që njerëzit në grupin e rrezikut të konsultohen me një mjek brenda 24-48 orëve të para. Nëse personi mendon se ka grip, duhet patjetër të konsultohet me një mjek nëse është në grupin e rrezikut.

Ndër mjeku shton se vaksina duhet të merret çdo vit. Gratë shtatzëna janë në grupin e rrezikut dhe rekomandohet vaksinimi. Ky vaksinim mbron edhe beben lidhur me problematikat që mund të ndodhin për shkak të gripit. Kjo pasi shkalla e mbrojtjes së vaksinës së gripit varion nga 50 deri në 80 për qind dhe se mund të parandalojë komplikacionet negative si shtrimi në spital, kujdesi intensiv dhe vdekjen.