Jupiteri hyn në Dem, shenjat që do kenë “super” fat në ditët e tyre

Jupiteri, planeti i prosperitetit dhe zgjerimit, hyn në shenjën e Demit deri më 25 maj 2024. Ai do të sjellë shumë ngjarje të mira dhe stabilitet në ecjen e tij nëpër këtë shenjë.

Vetëm mos jini kokëfortë dhe mos lejoni që përtacia t’ju pushtojë, as grykësia, grumbullimi i tepërt apo shpenzimi i parave.

SHENJAT E PREKURA:

Demi

Planeti i lumturisë, suksesit dhe të gjitha sa më sipër hyn më në fund në shenjën tuaj. Do të sjellë shumë lehtësim personal dhe shumë rrethana të lumtura. Vetëbesimi juaj do jetë në nivele të larta. Lërini pas çdo gjë të keqe. Shumë do të arrijnë dëshirat dhe qëllimet e tyre në shumë fusha.

Gaforrja

Ky tranzit do të funksionojë shumë mirë për ju. Shumë do të zgjerojnë rrethin e tyre të miqve. Do të jeni aktivë dhe të kënaqur. Më në fund mund të arrini qëllimet tuaja. Njerëzimi dhe një ndjenjë lumturie do t’ju shoqërojnë. Punoni për veten dhe marrëdhënien tuaj me të tjerët, sepse të gjitha rrethanat do t’ju funksionojnë.

Virgjëresha

Kohë e favorshme për udhëtime, edukim dhe realizim të gjithçkaje që do të kontribuojë në përparimin tuaj. Shumë do të zgjidhin problemet, nëse ka, në lidhje me ekspozimin, çështjet ligjore. Ju thjesht do të vendosni dhe do të mendoni në mënyrën e duhur.

Akrepi

Të gjithë ata që merren me punë publike mund të shpresojnë për sukses. Shumë mund të presin një njohje me një person të rëndësishëm ose hyrje në një jetë dhe martesë të përbashkët. Të gjitha çështjet ligjore, publike mund të rregullohen pozitivisht në këtë periudhë. Vetëm jini të durueshëm dhe gati për të parë mirë gjithçka që do t’ju ofrohet dhe merrni më të mirën për veten tuaj.

Bricjapi

Tranziti i Jupiterit do t’ju sjellë fat kur bëhet fjalë për fëmijët, si dhe për talentet. Do të jeni simpatik dhe të parezistueshëm për shumëkënd. Beqarët mund të hyjnë në një marrëdhënie të rëndësishme emocionale. I zënë, duke planifikuar jetën së bashku dhe duke zgjeruar familjen. Vetëm tregohuni të kujdesshëm dhe gati për të bërë zgjedhjet e duhura, sepse do të keni mjaft oferta dashurie.

Peshku

Të gjithë ata që janë të angazhuar në punë krijuese në lidhje me komunikimin, krijimtaria tani do të përjetojë ndryshime të rëndësishme për mirë. Të papunët do të kenë më shumë oferta dhe mundësi udhëtimi lidhur me fushën e punës. Gjithsesi, momente të mira në jetën tuaj.

Mundësia e lëvizjes në një qytet tjetër. Nëse ka pasur probleme në marrëdhëniet familjare apo me mjedisin, situata stabilizohet. Do të jeni më pozitivë dhe më të lumtur.