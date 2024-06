Jo vetëm Atalanta, Asllani mbetet në modë në Serie A, nga Torino vjen oferta e radhës

Në sezonin e tij të dytë tek Inter, Asllani fitoi më shumë minuta, kjo ishte e pritshme pas largimit të Brozovic, por sërish jo mjaftueshëm për një talent, për një lojtar të ri që është në kulmin e tij. Për sa kohë në Milano do të jetë një lojtar si Calhanoglu dhe trajner Simone Inzaghi është e vështirë që statusi i Asllanit, si zëvendësues luksi, të ndryshojë. Për këtë arsye emrin e Asllanit e gjejmë shpesh në “botën” e merkatos.

Pak ditë më parë, emri i tij u lakua për një transferim të mundshëm tek Atalanta, me ekipin e Gjimshitit që ishte gati të investonte 28 milionë euro për kartonin e tij, por sipas mediave italiane, drejtuesit e Inter e refuzuan në mënyrë kategorike ofertën e ardhur nga ekipi bergamask.

Së fundmi, gjithnjë sipas mediave italiane, Asllani mund të përdoret nga Inter për të arritur në një nga objektivat e kësaj vere, te mbrojtësi Alessandro Buongiorno. Torino e vlerëson kartonin e italianit me 40 milionë euro, por për të ulur koston, Marotta mund të përdor “kartën” Asllani.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Drejtuesit e Interit e vlerësojnë me 30 milionë euro kartonin e Asllanit, por vetë lojtari është kundër këtij opsioni, nëse do të largohet nga Inter këtë do ta bënte vetëm për një tjetër skuadër të madhe.

Në sezonin e tij të dytë tek Inter, Asllani fitoi më shumë minuta, kjo ishte e pritshme pas largimit të Brozovic, por sërish jo mjaftueshëm për një talent, për një lojtar të ri që është në kulmin e tij. Për sa kohë në Milano do të jetë një lojtar si Calhanoglu dhe trajner Simone Inzaghi është e vështirë që statusi i Asllanit, si zëvendësues luksi, të ndryshojë. Për këtë arsye emrin e Asllanit e gjejmë shpesh në “botën” e merkatos.

Pak ditë më parë, emri i tij u lakua për një transferim të mundshëm tek Atalanta, me ekipin e Gjimshitit që ishte gati të investonte 28 milionë euro për kartonin e tij, por sipas mediave italiane, drejtuesit e Inter e refuzuan në mënyrë kategorike ofertën e ardhur nga ekipi bergamask.

Së fundmi, gjithnjë sipas mediave italiane, Asllani mund të përdoret nga Inter për të arritur në një nga objektivat e kësaj vere, te mbrojtësi Alessandro Buongiorno. Torino e vlerëson kartonin e italianit me 40 milionë euro, por për të ulur koston, Marotta mund të përdor “kartën” Asllani.

Drejtuesit e Interit e vlerësojnë me 30 milionë euro kartonin e Asllanit, por vetë lojtari është kundër këtij opsioni, nëse do të largohet nga Inter këtë do ta bënte vetëm për një tjetër skuadër të madhe.