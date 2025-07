“Jo qumësht, bulmet dhe mish pa faturë”/ Pas urdhrit të Ramës ministrat dalin në terren për të ndërgjegjësuar bizneset

Një ditë pas lajmërimit nga kryeministri se qumështi dhe nënproduktet e tij nuk do të shiten pa faturë, ministri i Financave, Petrit Malja, ministrja e bujqësisë Anila Denaj dhe drejtori i Tatimeve, Ilir Binaj kanë zbritur në terren.

Me qëllim garantimin e mbrojtjes së konsumatorit dhe gjurmimin e plotë të dokumentacionit fiskal, të produkteve blegtorale, zyrtarët e qeverisë lajmërojnë se nga java e ardhshme asnjë produkt I tillë nuk do të lejohet teksa do të arrijë deri në sekuestrimin e tij.

Siguria ushqimore, formalizimi dhe mbledhja e të ardhurave janë prioritetet e qeverisë në këtë fushatë ndërgjegjësuese.

Në rast të kundërshtimeve sipas zyrtarëve të qeverisë masat administrative në formën e gjobës do të jenë të larta.