Jeta mes krimeve e bizneseve të paligjshme, si u ekzekutua nga vrasës me pagesë “Aleksandri i Memaliajt”
Një ngjarje e rëndë tronditi dje kryeqytetin, ku makina e 27-vjeçarit nga Berati, Aleksandër Sadikaj, u hodh në erë me tritol, në Sauk. Shpërthimi i fuqishëm tronditi zonën, e ndërsa 27-vjeçari humbi gjymtyrët, e për pasojë edhe jetën nga plagët e rënda, që iu shkaktuan.
Pamjet nga vendngjarja ishin tronditëse, ku menjëherë pas shpërthimit i riu u nxor nga makina pa gjymtyrë, ndërsa pak më vonë humbi jetën në spital. Makina, e cila nuk ishte në pronësi të të riut, u shkatërrua totalisht, pasi sasia e tritolit e përdorur nga autorët ishte jo e vogël.
Menjëherë pas ngjarjes së rëndë, policia blindoi të gjitha hyrje-daljet e Tiranës, duke kryer kontrolle të shumta për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Për zbardhjen e krimit u angazhuan edhe Ekipi anti-eksploziv i RENEA-s dhe Grupi Hetimor, ndërkohë që vijojnë edhe 24 orë pas ngjarjes hetimet dhe verifikimet në terren.
Policia ka mbledhur sot pamjet filmike nga kamerat e sigurisë në të gjithë kryeqytetin, për të parë e verifikuar të gjitha lëvizjet e viktimës, por edhe për identifikimin dhe kapjen e autorëve të ngjarjes. Burime nga policia bëjnë me dije se në vendngjarje janë përdorur mbi 150 gr tritol C4. Të njëjtat burime bëjnë me dije se autorët e kanë telekomanduar shpërthimin me eksploziv nga një distancë e afërt me vendin e ngjarjes.
Bëhet fjalë për një atentat tipik mafioz, që i mori jetën 27-vjeçarit Sadikaj, dhe që mendohet të jetë kryer nga vrasës me pagesë. Atentati dyshohet se është i porositur dhe lidhet me të shkuarën e errët të viktimës. Për vrasjen e të riut u përdor një sasi e madhe tritoli, e telekomanduar nga një distancë e afërt me vendin e ngjarjes, çka ngre dyshime për vrasës me pagesë dhe të mirëtrajnuar për ngjarje të tilla kriminale.
Shpërthimi në vendngjarja ka qenë i fuqishëm, ku të lënduar lehtë kanë mbetur edhe një grua me fëmijën e saj. Ajo ka qenë duke lëvizur me mjetin e saj në zonë, kur ka ndodhur shpërthimi dhe nga frenimi i fortë, është lënduar me fëmijën, por fatmirësisht të dy janë jashtë rrezikut për jetën.
Ndonëse vetëm 27 vjeç, Aleksandër Sadikaj ishte emër i njohur i njohur për drejtësinë shqiptare, i skeduar disa herë për ngjarje kriminale në vend, si në fushën e krimeve ndaj njeriut, ashtu edhe në atë të narkotikëve. I lindur në Berat dhe së fundi banues në Tiranë, Aleksandër Sadikaj ishte një person me precedentë të theksuar kriminalë.
E kaluara e errët e 27-vjeçarit nuk ishte vetëm brenda kufijve të Shqipërisë, pasi ai ishte akuzuar për vrasje edhe në vendin fqinj, Greqi. Sadikaj akuzohej për një vrasje të ndodhur 6 vite më parë në Athinë, për prishjen e pazareve të drogës. 27-vjeçari i vrarë në atentat ishte njeri i afërt i shtetasit Q.R., i cili vite më parë ka kryer vrasje në Gjirokastër. Po ashtu, Sadikaj është njeri i afërt me të fortin e Memaliajt, me inicialet A.K., i cili është nën akuzë nga belgët për vrasjen e dy vëllezërve Çaça, të ekzekutuar në 13 prill të viti 2001 në Belgjikë.
Ngjarjet, ku ishte përfshirë Sadikaj në Shqipëri:
٠Më 09.04.2011 është arrestuar në Berat, pasi, së bashku me një person tjetër kanë tentuar të vjedhin në subjektin AlbTelecom-Berat;
٠Më 30.04.2011 është shpallur në kërkim nga Komisariati i Policisë Vlorë, pasi Gjykata e Vlorës i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Vjedhja”, kryer në bashkëpunim;
٠Më 31.05.2017 është shpallur në kërkim nga Komisariati i Policisë Nr.2 Tiranë, pasi Gjykata e Tiranës i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Kundërshtimi i punonjësit të rendit publik”. Më 23.08.2018, Gjykata e Tiranës e ka dënuar me 8 muaj burgim, për këtë vepër;
٠Më 29.05.2017 është shpallur në kërkim nga Komisariati i Policisë Nr.2 Tiranë për veprat penale “Goditje për shkak të detyrës”, “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik” dhe “Kundërshtimi i punonjësit të rendit publik”;
٠Më 09.07.2019 është shpallur në kërkim nga Komisariati i Policisë Sarandë, pasi në bashkëpunim me një shtetas tjetër, gjatë një konflikti për motive të dobëta, kanë plagosur me thikë shtetasin A. D., duke i shkaktuar dëmtime serioze në trup. Më datë 30.07.2019, për këtë ngjarje, Gjykata e Sarandës i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Vrasja me dashje”, mbetur në tentativë.
I apasionuar pas kuajve, Aleksandër Sadikaj ishte pronar i një ferme kampingu “Sancho Farm Albania”, në Memaliaj, që sipas të dhënave nga QKB, rezulton e regjistruar në janar të këtij viti. Prej moshës 20-vjeçare ai i kishte hyrë bizneseve të paligjshme dhe e ndante jetën e vet mes Shqipërisë dhe Greqisë. Në faqen e Instagramit të biznesit të tij në sektorin e agrikulturës, janë postuar dhjetëra foto dhe video, ku Sadikaj shfaq pasionin e tij për kuajt.
Teksa resorti i 27-vjeçarit ofron edhe xhiro me kuaj, ai vetë shihet në një prej fotove krah një kali, që ka zgjedhur ta quajë Dajan, që siç duket, ka qenë dhe i preferuari i Aleksandrit. Ndërkohë në një video, i riu shihet duke kalëruar një tjetër kal, këtë herë me ngjyrë gri, të cilin e quan Sheiku. Në faqen e Instagramit gjithashtu shihet se 27-vjeçari ka pasur në rrethin e tij shoqëror dy reperët e njohur nga Tirana, Finem dhe Solo. Këta të fundit kanë xhiruar njërin prej videoklipeve të këngëve të tyre në ambientet e “Sancho Farm Albania” dhe për më tepër kanë postuar disa foto, ku në duar mbajnë edhe armë të ndryshme./balkanweb