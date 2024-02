Jepet përgjigja e prerë/ Ja sa kohë do i duhet Shqipërisë për të qenë pjesë e Bashkimit Europian

Tani që Shqipërisë i është dhënë drita jeshile drejt rrugës për tu bërë pjesë e familjes së madhe europiane, komisioneri për Zgjerim dhe Fqinjësi i Bashkimit Evropian, Oliver Varhelyi, në konferencën e përbashkët me kryeministrin Edi Rama, është pyetur se kur vendi ynë do të bëhet pjesë e BE me të drejta të plota.

Varhelyi duke mos dhënë një periudhë kohore specifike u shpreh se vendimi varet nga ecuria e Shqipërisë.

“Parashikimi kohor, ky është një farë mënyre përtypje e zakonshme e gazetarisë prandaj nuk dua të fyej dikë por ka vetëm një pyetje që mendoj se kak kuptim dhe kjo pyetje është se sa herë Shqipëria është gati ne do të lëvizim më shpejt dhe komisioni do ti bëjë propozimet sa më shpejt të jetë e mundur që kjo të ndodhë”, tha ai.