“Jeni për t’u vrarë të gjithë”, kërcënohet roja i sigurisë te Gjykata e Apelit

Lajmifundit / 10 Tetor 2025, 12:10
“Jeni për t’u vrarë të gjithë”,

Pak ditë pas vrasjes në sallën e gjyqit të gjykatësit Astrit Kalaja, një tjetër incident është regjistruar në ambientet e Gjykatës së Apelit të të juridiksionit të përgjithshëm.

Një person i identifikuar si Gentian Mali ka kërcënuar punonjësin e sigurisë tek hyrja e publikut në ambientet e po të njëjtës gjykatë ku Elvis Shkambi ekzekutoi Kalanë dhe plagosi dy persona të tjerë.

“Jeni për tu vrarë të gjithë”, është shprehur Mali, i cili kishte një gjyq penal të vëllait të tij.

Pas kërcënimit të rojës së sigurisë, ai është shoqëruar nga policia në komisariatin nr. 1 në kryeqytet. 

 

