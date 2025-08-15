“Jemi të tronditur, ishte djalë kapedan” – Fqinjët për 14-vjeçarin e vrarë në Maliq
Lajmifundit / 15 Gusht 2025, 12:29
Aktualitet
Ngjarja e rëndë e ndodhur një ditë më parë në Maliq, ku një 14-vjeçar u vra me thikë nga një moshatar për arsye ende të paqarta, ka lënë të tronditur komunitetin.
Fqinjët e të miturit kanë rrëfyer emocionet e tyre mbi tragjedinë e ndodhur. Një fqinj tha: “Na ka tronditur, 14 vjeç, për evlatin tënd”. Një tjetër shtoi: “Djalë kapedan, çfarë të them, nuk kam fjalë, shumë na ka tronditur, ka moshën e nipit tim”.
Vrasja ka shkaktuar një reagim të fortë në opinionin publik, ndërsa autoritetet vijojnë hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e këtij krimi tragjik.