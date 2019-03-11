LEXO PA REKLAMA!

Java nis me vranësi dhe shira

Lajmifundit / 11 Mars 2019, 08:58
Aktualitet

Fillimi javës do të jetë i vranët dhe rreshje shiu me stuhi në zonën veriperëndimore, jugu pjesërisht qëndra do të jetë me vranësira dhe kthjellime.

Era do të jetë e vrullshme me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi maksimale deri në 25 m/sek në bregdet. Dallgëzimi do të jetë i forcës 6-7 me lartësi vale 2,0 –3,0 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rënie.

Temperaturat min dhe max:
Zonat malore 5/17°C
Zonat e ulëta 7/19°C
Zonat bregdetare 10/20°C

