“Janë një hap para qeverisë”, “The Sun”: Shqiptarët gjejnë rrugë të reja për trafikimin e emigrantëve!

Grupet shqiptare vihen sërish në qendër të mediave të huaja. Tabloidi "The Sun" në një artikull të publikuar së fundmi shkruan se ‘gangsterët’ shqiptarë janë gjithmonë një hap përpara ligjit. Aty theksohet se kanë gjetur dy rrugë të reja për ‘biznesin’ e tyre, trafikimin e emigrantëve shqiptarë.

Një ekspert ka thënë për “The Sun” se bandat që kontrabandojnë emigrantë “përshtaten” dhe kanë gjetur mënyra të reja për t’i shpëtuar zyrtarëve kufirit.

Artikulli:

“Gangsterët” shqiptarë janë gjithmonë një hap përpara teksa kontrabandojnë emigrantë në Britaninë e Madhe.

Kjo pasi kryeministri Rishi Sunak u zotua të dëbojë një numër të shtuar të emigrantëve të paligjshëm shqiptarë. U zbulua se një e treta e 33,029 emigrantëve që kaluan Kanalin midis janarit dhe shtatorit të vitit të kaluar ishin shqiptarë.

“Unë do të punoj me shqiptarët për të vendosur një marrëveshje të re për njerëzit që vijnë nga Shqipëria ilegalisht, ne do të jemi në gjendje t’i largojmë ata të sigurt përsëri në Shqipëri. Ne po i kthejmë emigrantët e paligjshëm nga Shqipëria dhe numri do të rritet gjatë vitit”, tha më herët Sunak.

Vitet e fundit qeveria ka kërkuar të shënjestrojë kriminelët që kontrollojnë rrugët e kontrabandës me njerëz nga Shqipëria në Mbretërinë e Bashkuar.

Megjithatë, një ekspert i bandave i tha “The Sun” se bosët e krimit që qëndrojnë pas tregtisë nuk ka gjasa të shqetësohen nga fjalët e forta të Sunak.

Ai u shpreh: “Kontrabandistët janë gjithmonë përpara qeverisë. Ata do të ndryshojnë dhe do të përshtaten, por do të vazhdojnë të fusin emigrantët në vendin tonë”.

Ai shpjegoi se si bandat kanë trafikuar shqiptarët në Britaninë e Madhe që nga fundi i viteve ’90.

“Përdorimi i varkave të vogla përtej Kanalit po hiqet gradualisht sepse ështëi rrezikshëm”, është shprehur ai.

Duke identifikuar dy rrugët kryesore të përdorura nga bandat, ai tha: “Shefat e bandës rekrutojnë shoferë të korruptuar kamionësh në Belgjikë dhe Francë”.

“Më pas i japin ryshfet për të transportuar njerëz me kamion. Kur kamioni mbërrin në Mbretërinë e Bashkuar, të paligjshmit i lënë të lirë në parkingje. Më pas vijnë të afërmit dhe i marrin“, shtoi ai.

Burimi tha se bandat paguajnë rreth 18,000 £ për person dhe rruga e dytë përfshin përdorimin e dokumentacionit të rremë.

Personat që kryesojnë bandat kanë shqiptarë në BE me aftësinë për të krijuar pasaporta false, plotësisht biometrike. Ata mund të krijojnë edhe leje drejtimi false. Bandat paguajnë nga 2 mijë deri në 3 mijë paund për pasaporta false. Pasi marrin një nga këto, thjesht fluturojnë për në Londër si turistë dhe janë këtu”, tha ai.

Ai e përshkroi tregtinë si shumë fitimprurëse, duke shtuar: “Është një biznes shumëmilionësh”.

Njoftimet në Tik Tok

Burimi shpjegoi se si bandat kishin përqafuar mediat sociale, duke reklamuar shërbimet e tyre në platforma të tilla si TikTok.

Muajin e kaluar, një shtytje e shitjeve nga kontrabandistët shqiptarë të njerëzve në platformë çoi në nxitimin më të madh të kalimeve përgjatë Kanalit në muajt e fundit.

Një ditë, në veçanti u panë 442 emigrantë që mbërrinin me dhjetë varka.

Në një reklamë në Tiktok shkruhet: “Ata deportojnë 50, por ne do të dërgojmë 500”.

Në një tjetër ata mburren: “Askush nuk do të t’ju kthejë”.

“Do t’ju mbajne vetëm një javë në qendrën e paraburgimit. Ne kemi një super çmim prej 4500 sterlinash. Pagesa në mbërritje“, thuhet më tej në njoftim.

Eksperti tha se komentet e fundit të Sunak për deportimin e shqiptarëve ishin raportuar gjerësisht në vend.

Ai tha: “Në Shqipëri ndjesia është se po i veçojnë padrejtësisht. Ne e dimë se problemi i trafikimit të njerëzve në Mbretërinë e Bashkuar përfshin rreth 11 vende të tjera, si Iraku dhe Afganistani. Nuk janë vetëm shqiptarët që mbërrijnë ilegalisht në Britaninë e Madhe”.

RREGULLAT E REJA

Burimi tha gjithashtu për The Sun se kontrabandistët e njerëzve vepronin veçmas nga bandat shqiptare që kanë marrë kontrollin e tregtisë së drogës në Mbretërinë e Bashkuar gjatë 20 viteve të fundit.

Vitin e kaluar, Agjencia Kombëtare e Krimit (NCA) shkatërroi një grup trafikantësh shqiptarësh të lidhur me një berber në Londrën veriore.

Hetimi i NCA zbuloi se Gul Ëali Jabarkhel, 33 vjeç, nga Crickleëood, përdori berberin e tij në Colindale aty pranë si një front për të kryer krimin e organizuar të imigracionit.

Ai u kap duke tentuar të rekrutonte shoferë kamionësh për të sjellë emigrantë në Mbretërinë e Bashkuar.

Në shtator 2020 Jabarkhel – i cili pretendonte se kishte lidhje me kriminelët shqiptarë jashtë vendit – i ofroi një shoferi 2500 £ për çdo person.

Ai ishte një nga katër londinezët e dënuar për rolet e tyre në sipërmarrjen kriminale pas një gjyqi gjashtë-javor në Gjykatën e Kingston Crown.

Jabarkhel u burgos për 10 vjet, Baz Mohammed Jabarkhil për pesë vjet, Rehan Murudkar për dy vjet e tre muaj dhe Murudkar Rafique për tre vjet e gjysmë./balkanweb